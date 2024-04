'Scelgo iliad' in 3 spot. Gli 'ingredienti' della nuova campagna pubblicitaria

‘Scelgo iliad’, on air con pianificazione interamente digital e social. Campagna by Media.Monks Milan

“Scelgo iliad”, parte la nuova campagna pubblicitaria con una pianificazione interamente digital e social. La campagna di comunicazione prende spunto dal processo di video identificazione durante l’attivazione delle offerte iliad online e dalle simbox presenti in oltre 1.500 punti vendita iliad. Agli utenti viene chiesto di registrare un video con nome e cognome completati dalla frase “e scelgo iliad”!

Si punta a far emergere l’unicità del brand e la mission dichiarata di portare trasparenza e chiarezza nel mercato, anche attraverso la capacità di migliorare l’esperienza degli utenti che, scegliendo iliad, sanno sempre cosa aspettarsi.



In chiusura a tutti gli episodi, un voiceover ricorda come le offerte dell’operatore siano disponibili per tutti gli utenti, con una ironia dissacrante, tipica del tone of voice del brand, stigmatizzando la cattiva pratica delle offerte riservate: tariffe che non sono accessibili a tutti, ma sono riservate solo a utenti proveniente da un altro brand.



La firma della creatività multisoggetto della campagna di comunicazione Iliad di Media.Monks Milan, il planning è di Phd.