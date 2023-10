Scommesse, Corona ospite da De Girolamo: "Le farò fare il boom di ascolti tv"

Corona porta lo scandalo delle scommesse in Serie A in Rai e va da Nunzia De Girolamo: "Le farò fare il 15% di share"

Corona va da Nunzia De Girolamo. L’ex re dei paparazzi sta tenendo l’Italia sulle spine dopo aver sollevato il caso sulle scommesse fatte da alcuni calciatori di Serie A. E Nunzia De Girolamo, superstite da un 3,5% di share nel debutto del suo nuovo programma in onda su Rai 3 “Avanti popolo”, cerca di risollevare le sorti degli ascolti tv portando una ospite d’eccezione.

In questo momento, infatti, Fabrizio Corona sembra avere l’intera Serie A in mano e promette, come riporta Dagospia, di far fare alla conduttrice un exploit di ascolti. “La porterò al 15%”, ha dichiarato Corona a Radio Radio.

Sicuramente, la storia è tutt’altro che banale e, da quel che sembra, il paparazzo sembrerebbe avere davvero delle testimonianze che potrebbero ribaltare l’intero ordine della massima lega di calcio italiana. Staremo a vedere che cosa succederà e se, soprattutto, Corona riuscirà a risollevare le sorti del nuovo programma della De Girolamo.