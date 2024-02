Scrosati (Fremantle): prodotti culturali italiani hanno potenzialità globali, investito 1 miliardo in 5 anni

“I prodotti culturali italiani sono unici e hanno una potenzialità globale. Credo nel valore dei nostri scrittori, nell’originalità dei nostri sceneggiatori, e voglio dare il mio contributo per sostenerli e valorizzarli”. Lo spiega Andrea Scrosati a La Stampa. Il ceo europeo del gruppo Fremantle sottolinea che in cinque anni ”abbiamo investito quasi un miliardo di euro in Italia, le aziende del nostro gruppo hanno una squadra di mille dipendenti, mentre le nostre produzioni coinvolgono quasi 25 mila persone che sono la nostra famiglia allargata. Si tratta di un risultato che coinvolge l’Italia da nord a sud: dalla Napoli di ‘Un Posto al Sole’ e ‘L’amica Geniale’ alla Milano di XFactor. Solo negli ultimi cinque anni i nostri programmi hanno coinvolto oltre 70 mila italiani”. Sulle imprese italiane che passano in mani straniere: “questo è il momento delle alleanze, il mercato è globale, la competizione è globale e per sostenere i nostri talenti serve una scala globale. La nostra filosofia è investire nelle migliori realtà creative del mondo” spiega Scrosati. E sulla Rai: “A me pare che Rai ci sia a volte un eccesso di critica. Se guardiamo al panorama europeo, non vi è un’altra azienda pubblica che riesce a produrre uno show che per una settimana catalizza oltre il 60% di share. Nemmeno la Bbc. Questo è merito di chi lo show lo conduce e dei talenti che vi si esibiscono ma francamente va riconosciuto anche il merito a chi l’azienda la gestisce e alle centinaia di dipendenti che quello show lo realizzano”.

Fremantle acquisisce Asacha Media

Fremantle, la casa di produzione di Got Talent e di The Voice of Italy, ha fatto sapere di aver sottoscritto un accordo di acquisto condizionato per Asacha Media, gruppo globale nella produzione di contenuti d’intrattenimento, documentari, serie tv e film. Asacha possiede società di produzione in Italia, Francia, e Regno Unito. Ossia, Kabo Family – Mintee – Srab Films (Francia), Picomedia – Stand By Me (Italia). Arrow Media – Red Planet Pictures – Wag (Regno Unito)

A Fremantle faranno capo, dunque, serie e programmi tv campioni negli ascolti tv in Italia. Qualche nome? Da Mare Fuori, La Storia, La Dottoressa Giò 3 (Picomedia), E’ Sempre Mezzogiorno, Diari, Una Giornata Particolare (Stand By Me), Delitti in Paradiso (Red Planet Pictures). L’operazione firmata da Andrea Scrosati, Group COO e CEO Europeo di Fremantle. Prosegue la linea di espansione del gruppo che recentemente aveva acquisito anche Lux Vide. Stand By Me e Picomedia operareranno in autonomia nell’ambito del brand Asacha e a riportare a Gaspard de Chavegnac.

“Fremantle è orgogliosa di investire e collaborare con i migliori talenti creativi internazionali. Gaspard e il team di produttori e talenti che con lui hanno realizzato Asacha rientrano sicuramente in questa categoria e siamo lieti che abbiano scelto di unirsi alla famiglia Fremantle. Questo accordo sottolinea gli ambiziosi obiettivi di crescita di entrambe le società e non vediamo l’ora di collaborare con i loro talenti. Da italiano sono poi particolarmente felice al closing di riaccogliere in Fremantle Roberto Sessa (era a capo di Fremantle quando ancora si chiamava Grundy, ndDM) e con lui tutto il team di Picomedia e accogliere Simona Ercolani e tutto il suo team di Stand By Me. Questa operazione conferma la grande attenzione che il nostro gruppo ha per l’Italia, dove continuiamo a investire nei talenti, nell’IP e nelle grandi professionalità che rendono questo Paese un luogo così straordinario” – ha dichiarato Scrosati.

"L'acquisizione del gruppo Asacha da parte di Fremantle è per Picomedia una grande opportunità. Un'occasione per accelerare il processo di internazionalizzazione dei nostri progetti. Siamo all'inizio di una nuova fase molto stimolante ed appassionante", ha spiegato Roberto Sessa, fondatore e CEO di Picomedia.

"Oggi si apre un nuovo capitolo per Stand by Me. A tredici anni dalla sua nascita, e dopo aver contribuito a fondare Asacha media group, entriamo nella famiglia Fremantle. Il nostro viaggio continua con la squadra creativa e produttiva da me guidata che in questi anni ha portato a risultati eccellenti. Andiamo avanti, dunque, con la creatività, versatilità e dinamismo di sempre, certi che questa nuova avventura sarà una grande occasione di crescita in tutti i generi - dall'intrattenimento alle serie scripted, sia in Italia che all'estero - rafforzati dalle sinergie con le molte realtà del gruppo", le parole di Simona Ercolani, Founder e CEO di Stand By Me.