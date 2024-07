"Sei una bella fisica", Ilary Blasi e Annalisa: siparietto-show sul palco di Battiti Live

"Sei una bella fisica", Ilary Blasi e Annalisa: che siparietto sul palco di Battiti Live (che vola negli ascolti tv)

"Ho un po' sbirciato nella tua vita privata. Tu sei laureata in fisica", dice Ilary Blasi ad Annalisa sul palco di Cornetto Battiti Live, il programma dell'estate in musica (in onda su Canale 5) - che nel frattempo ha stravinto la sfida degli ascolti tv in prima serata lunedì 22 luglio 2024 con 2.323.000 spettatori (share del 21.2%) staccando Rai1 con la replica di Nero a Metà 3 scelta da 1.695.000 spettatori (11.8%).

"Sì, è una roba incredibile. Ci credono in pochi", ha risposto la cantante ligure - per lei un 2024 strepitoso (da Sanremo ai dischi di platino in serie, nelle scorse ore è arrivato il 4° per Sinceramente) - nel corso di un divertente botta e risposta andato in onda nelle scorse settimane, ma ancora virale in rete.

"Io ero scioccata. È più difficile laurearsi in fisica o scrivere una hit di successo?", ha domandato la conduttrice di Battiti Live. "Questa è una bella sfida, però la musica è la mia vocazione da sempre e lo faccio con più passione", le parole di Annalisa.

"Poi hai cambiato totalmente strada. Hai deciso di fare la cantante", prosegue Ilary Blasi. "In realtà io ho sempre voluto fare la cantante e ho iniziato a studiare musica molto prima di studiare fisica", ha precisato la cantante di brani super popolari come Mon Amour e Disco Paradise.

"Te posso di'? Hai fatto bene. Sei una bella fisica, ma hai fatto bene a fare la cantante", la divertente chiosa di Ilary Blasi.

