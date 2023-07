Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle? Milly Carlucci ha deciso

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è sicura che ci sarà anche nella prossima stagione ma Milly Carlucci dichiara: "Per la giuria vedremo, dipende dal budget"

Selvaggia Lucarelli negli anni si è imposta come uno dei volti di Ballando con le Stelle, tra i programmi più longevi e apprezzati di Rai1. Lucarelli sta sbandierando da più parti la sua convinzione che verrà riconfermata nel ruolo di giurata per la prossima stagione, che inizierà ad ottobre, alla luce del presunto apprezzamento da parte del pubblico.

Milly Carlucci, autrice e conduttrice del programma, sembra però abbia qualcosa da ridere.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci smentisce Selvaggia Lucarelli: "Prima il cast poi parleremo della giuria. Dipende dal budget"

Le previsioni di Selvaggia Lucarelli sono state sostanzialmente smentite con una certa fredezza da Milly Carlucci, che sul sito davidemaggio.it ha dichiarato: "Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Prima penseremo a chiudere il cast, poi parleremo della giuria".

Non sappiamo come mai i rapporti tra Selvaggia e Milly si siano così deteriorati ma sembra che la convinzione della conduttrice sia quella di allontanare la giurata dal programma: "Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno, che adesso non è ancora stato deciso. - ha spiegato - Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì, però bisogna vedere se avremo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone"