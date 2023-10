Selvaggia Lucarelli: "Blu Estoril"? Altra "frecciatina" a Giambruno...

Lucarelli, dal canto suo, aveva molto parlato della vicenda di Giambruno nelle ore prima della diretta di Ballando



L’edizione 2023 di “Ballando con le Stelle” è iniziata ieri sera in prima serata su Rai 1. Già dalla prima puntata, tuttavia, Selvaggia Lucarelli, riconfermata giudice del talent show, ha messo in campo le sue doti provocatorie. L’assist le è stato dato dall’abito color blu di Milly Carlucci. “Possiamo dire che non è un blu Estoril?”, ha esordito ironicamente la giurata, con conseguenti risate in studio. “No, quello è un blu royal”, ha puntualizzato Guillermo Mariotto. “Sì, è il blu royal, quello della regina Elisabetta”, ha spiegato poi la conduttrice. “E possiamo anche dire che non è blu Cina?”, ha incalzato la Lucarelli. Insomma, un siparietto simpatico tanto quanto provocatorio in studio, in onore della questione sul blu, diventata virale nei giorni scorsi. Lo scrive il sito internet www.iltempo.it.

Il riferimento è ovviamente ai chiacchierati fuorionda di “Striscia la Notizia” sul giornalista Mediaset, seguiti dal post della premier Giorgia Meloni che ha annunciato la fine della relazione con il padre di sua figlia. Lucarelli, dal canto suo, aveva molto parlato della vicenda di Giambruno nelle ore prima della diretta di Ballando, criticando aspramente l’operato del giornalista. Ecco perché è stata così "puntuale" nel tirare una frecciatina anche durante il suo lavoro da giurata di Rai1.