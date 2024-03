Selvaggia Lucarelli demolisce Ferragni: "Vende se stessa come i pandori"

"Non è un momento facile. Tremo di paura, piango e va bene così perché sono io e sono vera. Se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione": con queste parole Chiara Ferragni torna oggi sulla pagina Instagram, mostrandosi in uno stato di particolare ansia. Dopo il caso Balocco e la separazione con il marito Fedez, questa sera sarà infatti ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Occasione in cui l'imprenditrice digitale potrà mettere tanti puntini sulle "i" e i tasselli in ordine.









Ma non tutti hanno preso positivamente il messaggio di Ferragni. Ripubblicando la storia dell'influencer, Selvaggia Lucarelli- giornalista del Fatto Quotidiano e artefice dell'inchiesta "Balocco"- ha dichiarato: "'Sono io e sono vera'. Occhio lucido. Alla fine vende se stessa come vendeva i pandori. Usando la leva della pietà e dei buoni sentimenti per portare a casa il miglior risultato economico possibile. Vendere pandori, riprendere a fatturare milioni".