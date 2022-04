Selvaggia Lucarelli e i tanti pesci d'aprile. Guarda il video

Selvaggia Lucarelli, pesce d'aprile! Il tweet dall'account fake incuriosisce il popolo di internet

Come ogni anno, siamo giunti al primo giorno d’aprile. E la tradizione di fare scherzi non è passata di moda. Ne è la prova un tweet molto particolare, pubblicato da un account altrettanto caratteristico. Il nome del profilo è “Selvatica Lucaombrelli” e su Twitter scrive: “Da oggi i No Vax sono liberi e non è giusto che io che mi sono vaccinata alla grande debba respirare la loro stessa aria. è #diseducativo”.

Come viene logico pensare, Selvatica Lucaombrelli non è altro che la storpiatura del nome della giornalista romana in forza al Domani “Selvaggia Lucarelli”. Per un attimo, dopo la pubblicazione del post con la pesantissima dichiarazione anti-No Vax, il popolo del web non ha saputo come interpretare il messaggio della (finta) giornalista. Ma è bastato poco per accorgersi che l’account autore del post non era altro che un dichiaratissimo “Pesce d’Aprile” che con la reale Selvaggia non ha proprio niente a che fare.