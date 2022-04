Ascolti TV ieri 31 marzo 2022: boom per Don Matteo, PiazzaPulita primo talk

Ascolti TV ieri 31 marzo 2022: PiazzaPulita batte Dritto e Rovescio con 1.170.000 spettatori per uno share del 6,88%

Il ritorno di 'Don Matteo' su Rai1 è stato accolto dai telespettatori con un boom di ascolti TV. La prima puntata della tredicesima stagione della serie ottiene ben 6.541.000 contatti per uno share del 29,9%. Medaglia d'argento per Canale 5 con 'L'Isola dei Famosi', che arriva a 2.380.000 telespettatori per uno share del 15,73%. Terzo gradino del podio per La7 con 'PiazzaPulita' vista da 1.170.000 telespettatori (share del 6,88%).

A seguire negli ascolti TV ieri 31 marzo 2022, su Retequattro 'Dritto e Rovescio' è stato seguito da 968.000 telespettatori (share del 5,63%) mentre su Rai3 'Amore criminale - Storie di femminicidio' ha realizzato 836.000 telespettatori e uno share del 3,7%. Su Italia1 'Battiti Live presenta MSC Crociere - Il viaggio della musica' è stato visto da 798.000 telespettatori (share del 3,88%) mentre su Rai2 invece il film 'C'era una volta a… Hollywood' ha totalizzato 721.000 telespettatori e uno share del 3,8%. Chiudono gli ascolti TV ieri 31 marzo 2022 del prime time Tv8 con il film 'Venom' seguito da 380.000 telespettatori (share dell'1,7%) e Nove con il film 'The Italian Job' che ha interessato 382.000 telespettatori (share dell'1,7%).

Ascolti TV ieri 31 marzo 2022 nell'access prime time

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno' è stato seguito da 5.086.000 telespettatori (share del 21,4%) mentre su Canale 5 'Striscia la notizia' ha totalizzato 3.783.000 telespettatori e uno share del 15,91%. Nell'access su Rai1 'L'Eredità' è stata vista da 4.748.000 (share del 26%) mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' è stato seguito da 3.206.000 telespettatori pari a uno share del 17,93%. Nel complesso le reti Rai hanno ottenuto in prima serata il 39,1% di share 9.264.000 telespettatori, in seconda serata il 32,7% di share e 3.653.000 telespettatori e nell'intera giornata il 36,5 % di share e 3.645.000 telespettatori.

Leggi anche: