Alberto Negri, chi è l'inviato di guerra che documentò la fine dell'apartheid

Alberto Negri, chi è il giornalista, saggista e inviato di guerra che vide la fine dell'apartheid e la caduta di Gheddafi

Alberto Negri sarà ospite questa sera, giovedì 31 marzo, da Corrado Formigli. Il celebre giornalista e inviato di guerra presenzierà negli studi di Piazzapulita su La7 insieme al professor Romano Prodi, i giornalisti Michele Santoro, Cecilia Sala, Mario Calabresi, Stefano Feltri, Domenico Quirico; l’economista e docente dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, l’ex deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo e lo scrittore Stefano Massini, che proporrà come di consueto uno dei suoi racconti.

Chi è Alberto Negri

Milanese, classe 1956, Alberto Negri è giornalista professionista dal 1982. Laureato in Scienze Politiche, dal 1983 al 1991 è stato ricercatore all’Ispi di Milano (Istituto di Studi di Politica Internazionale) e redattore della rivista settimanale Relazioni Internazionali. Non solo, Negri ha operato anche come inviato di guerra, seguendo sul campo la grande maggioranza dei maggiori eventi bellici e politici degli ultimi 35 anni. È, infatti, tra i più stimati giornalisti e inviati di guerra italiani.

Nel 2014, insieme al regista Italo Spinelli, ha realizzato il lungometraggio “Terre d’Islam. Storia delle rivolte arabe” (prodotto da Barter e Istituto Luce). Negli ultimi anni ha insegnato relazioni internazionali, storia del Medio Oriente contemporaneo e giornalismo ai master del Sole 24 Ore, alla Luiss, alla scuola di giornalismo Lelio Basso, tenuto numerose conferenze alle Università di Roma (Sapienza e Roma Tre), Milano (Statale) e Parma. É consigliere dell’Ispi, Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano.

La carriera di Alberto Negri

Alberto Negri, negli anni Ottanta, ha lavorato per il Corriere della Sera, Il Giornale e Italia Oggi. È stato per 30 anni, dal 1987 al 2017, inviato del Sole 24 Ore. Negri, in particolare, è specializzato nell’area Medio Oriente, Asia centrale, Africa e Balcani.