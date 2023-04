Selvaggia Lucarelli rosicona spara a zero su Belve: cosa c'è dietro l'attacco

Selvaggia attacca Belve e Fagnani (ma in realtà è solo invidia): ecco perchè "rosica"

Chi semina vento, raccoglie tempesta. E questa volta a finire nel mirino di una penna "tagliente" è proprio lei, la paladina delle analisi piccanti: Selvaggia Lucarelli. La giornalista del Fatto Quotidiano, che ha "bocciato" recentemente Francesca Fagnani e il suo Belve, ha ricevuto un attacco "durissimo" di mowmag.com, rilanciato poi da Dagospia. La Lucarelli, in più di un'occasione, ha definito il talk di Rai 2, che ha da poco concluso la sua prima edizione in prima serata, "un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce".

La Fagnani da parte sua non ha mai replicato pubblicamente agli attacchi: si è sempre defilata, rimanendo in sordina. Ma agli analisti più attenti la domanda che è sorta spontanea è stata una: perchè questo accanimento della Lucarelli contro il talk di Rai 2? Insomma, il programma è molto seguito (soprattutto sui social), non ha mai registrato un vero e proprio boom di ascolti, ma nemmeno un catastrofico flop. E la compagna di Mentana è stata forse l'unica co-conduttrice del Festival di Sanremo a non essere stata declassata dalla Lucarelli. E allora perchè questo attacco (quasi forzato) a Belve?

LEGGI ANCHE: Belve, Lucarelli contro Fagnani: "Di feroce c'è l'ambizione di chi lo conduce"

A rispondere per le rime alla Lucarelli ci ha pensato il magazine Mow. Secondo il sito online infatti dietro gli attacchi ci sarebbe un "problema personale". "A Selvaggia non piace Belve perché non è capitato a lei", si legge sul sito. "Quando si è pensato a un programma di interviste feroci hanno scelto un'altra. Basterebbe per far rosicare anche il più puro di cuore", continua Mow. Selvaggia Lucarelli secondo il magazine "ha costruito il proprio personaggio in tanti anni di pervicace gavetta per guadagnarsi un posto ad alzar palette nella giuria di Ballando con le Stelle, suo più grande e continuativo impegno finora". Insomma, veleno su veleno. Non resta che attendere la (sicuramente piccante) risposta dell'ex firma del Domani.