Selvaggia Lucarelli torna a Piazzapulita e smentisce le voci sul Corriere

“Leggo articoli fantasiosi su miei passaggi a testate con cui non ci sono contatti, su contratti in scadenza e così via. Quando sarà il momento del mio passaggio al Manchester ve lo farò sapere”. Così Selvaggia Lucarelli smentisce – con un riferimento ironico a Cristiano Ronaldo - le indiscrezioni su un suo imminente accordo con “Il Corriere della Sera”, riportate dalla stampa.

Le voci sul futuro professionale della popolare giornalista si sono scatenate dopo l’anticipazione di "Dagospia", secondo la quale il suo rapporto con la versione cartacea de “Il Fatto Quotidiano” terminerà alla fine del mese di settembre.

A Selvaggia Lucarelli, tuttavia, gli impegni non mancano di certo. Quello con Tpi raddoppia: il sito diretto da Giulio Gambino, per il quale Lucarelli è responsabile della cronaca, debutta venerdì 17 settembre con un settimanale cartaceo. Una scelta coraggiosa per una testata nata nell’era nel digitale e che punta molto sulle sue firme, tra le quali spicca appunto quella di Lucarelli.

Questa sera - giovedì 16 - la vedremo anche in televisione con “Piazzapulita”: nel programma condotto da Corrado Formigli ci sarà anche una nuova rubrica dal titolo “Piazzaselvaggia” con i suoi commenti ai fatti della settimana.

Selvaggia Lucarelli prosegue inoltre i suoi impegni in tv con “Ballando con le stelle”, nonché con il programma mattutino che conduce su Radio Capital. Un’agenda molto fitta, nella quale a breve potrebbero esserci altre novità.