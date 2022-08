"Sembra Emilio Fede", Simona Ventura aggredita dagli haters: rimosso il video

Nuovo episodio di boyshaming ai danni di una donna. Simona Ventura assalita dagli haters su Instagram: la conduttrice rimuove il video pieno di commenti di odio

Travolta dagli haters. Simona Ventura, negli ultimi giorni, ha dovuto affrontare una situazione piuttosto spiacevole. Infatti, un fiume di commenti negativi si è abbattuto su un video-selfie pubblicato su Instagram dalla conduttrice in cui è in vacanza con i suoi amici davanti al tramonto.

Il video in questione, ormai, è stato rimosso dal profilo social della Ventura. Cos’è successo dunque? La showgirl ha girato un video selfie in spiaggia al tramonto dove tenta di mostrare ai followers la magia del mare, ma l’attenzione dei commentatori è stata tutta rivolta al suo volto. Il viso di Simona appare piuttosto gonfio e diverso dal solito, fanno notare alcuni commentatori, che denunciano un forse eccessivo uso di botox.

La clip incriminata è stata poi condivisa da varie pagine satiriche in cui gli utenti si sono divertiti a fare ironia sulla trasformazione della Ventura. In molti fanno infatti notare la somiglianza della presentatrice con altre celebrità avvezze ai ritocchini. “Si sta trasformando in Emilio Fede”, si legge. “Ha fatto la mascella come Ridge Forrester”, scrive un follower. C’è poi chi crede che Simona somigli a Daniela Santanché: “Ecco Simona Santanché”, asserisce un utente di Instagram. “Leggermente deforme in viso. Ma giusto un pelo”, viene sottolineato.