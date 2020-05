SHOWTIME.IT, artisti cercasi. Marco Biondi illustra i nuovi servizi

Showtime.it si mette a nuovo nonostante la quarantena.La vetrina numero uno che mette in contatto gli organizzatori di un evento con gli artisti che lo devono realizzare dà il benvenuto a Marco Biondi. Il ventennale speaker di Radio DeeJay e Radio 105, oltre che direttore artistico di Virgin Radio, è il nuovo direttore di Showtime.it.

Ecco i servizi offerti dal Portale dei Talenti della Musica e dello Spettacolo:

Coaching: un bravo Tutor può fare la differenza nel far emergere il talento di un artista

Management: per chi è già a buon punto con le proprie capacità espressive ma non ha ancora trovato chi le sappia valorizzare al massimo, è necessario un Manager di grande esperienza, in grado di farsi strada nel difficile Mondo dello spettacolo.





Ufficio Stampa e Social: per emergere è necessario anche farsi conoscere; per questo il Manager dovrà affiancare un Ufficio stampa professionale, per tutti i contatti necessari e per la visibilità in rete, sui media e verso le emittenti.

Con questi tre importanti servizi Showtime.it sarà la vetrina, il punto di incontro fra chi organizza gli eventi e chi vuole esserne il protagonista. L’iscrizione al portale, completamente gratuita, è aperta a ogni tipo di figura artistica e professionale: Musicisti, Animatori, Speaker, Comici, Attori, Video Maker, Prestigiatori, e offre l’opportunità di potersi creare un proprio spazio di proposta e di visibilità personale, con una scheda dedicata e completa di ogni informazione necessaria.

Il neo direttore Biondi invita gli artisti a inviare un video con un’esibizione della durata massima di 5 minuti immaginando di avere di fronte un grande pubblico virtuale, ora come ora l’unico possibile vista l’emergenza sanitaria in corso. Le migliori esibizioni inviate a info@showtime.it verranno pubblicate sul portale. Un’opportunità di visibilità da non perdere, in attesa di risalire sul palco più carichi che mai.