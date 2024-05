Simona Tagli: "Ho rivisto Zequila, con lui passione al top"

Simona Tagli scioglie il voto di castità fatto 18 anni fa e, dopo la passione vissuta al Gf per Beatrice Luzi, rivela a Monica Setta a "Storie di Donne al bivio" in onda martedi e mercoledi in seconda serata su RAI2 di avere rivisto la sua ex fiamma Antonio Zequila. "Ci siamo rivisti a Milano alla presentazione del libro di Matteo Salvini, Controvento, e poi siamo andati a bere una centrifuga al bar San Pietro. Mi ha fatto effetto il suo profumo, lui per me è come un avvolgente maglione di cashmere. È un grande amatore e siamo stati molto bene insieme in passato".

E ancora: "Antonio si arrabbia quando lo chiamano Er mutanda" dice ancora la Tagli "lui ha fatto teatro, è un bravo attore ma ha alternato momenti artistici importanti a love stories con Ivana Trump o Linda Evangelista che finivano puntualmente sulle copertine di carta patinata". Ma la Tagli parla anche della sua storia con Alberto di Monaco disegnando il profilo di un uomo molto appassionato di cui lei si era profondamente innamorata. "Mi piaceva molto fisicamente ma sapevo di non avere alcuna chances. Non ero una principessa! Ci siamo rivisti varie volte negli anni ma non c'è più stato nulla fra noi"