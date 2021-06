Sistema Viaggi si fa crossmediale. Il Sole 24 Ore rilancia sul turismo

L’Italia è una delle principali mete dei viaggi internazionali e il turismo rappresenta un settore fondamentale per l’economia del nostro Paese – vale circa il 7,0% del PIL. Un comparto che, pur avendo risentito in modo consistente della crisi sanitaria, si prepara oggi a ripartire. Il Gruppo 24 ORE, che da sempre pone grande attenzione alle dinamiche di questo comparto, offre un sistema crossmediale di altissimo profilo che, grazie a Il Sole 24 Ore, IlSole24Ore.com, Radio 24 e How To Spend It, tratta il settore viaggi da diversi punti di vista. Una piattaforma ideale sia per tutti gli operatori nazionali e internazionali che desiderano comunicare al meglio le proprie proposte sul territorio sia per il pubblico, che ha a disposizione notizie e approfondimenti accanto a informazioni di servizio.





Sul Sole 24 Ore l’appuntamento, ogni domenica, è con Viaggi24 , la nuova sezione che racconta il mondo travel dal punto di vista delle aziende del settore, offrendo una panoramica sugli itinerari e le formule di viaggio più innovative, senza dimenticare il mondo dei percorsi enogastronomici. Viaggi24 prosegue online nella sezione Viaggi del sito del Sole 24 Ore ( https://www.ilsole24ore.com/sez/viaggi): aggiornamenti e approfondimenti periodici che ruotano intorno all’industry del turismo si affiancano ad approfondimenti su tutto il comparto e la filiera dal punto di vista economico ed a proposte su mete e destinazioni, unitamente a consigli e idee per un turismo sostenibile, il tutto arricchito da gallery e video.





Al fronte dell’industria turistica, alla sua evoluzione e alle strategie per la ripresa e alle novità del mercato, è dedicato anche il Rapporto Turismo , uscito martedì 1 giugno in edicola. Poiché il tema vacanze deve fare i conti con tutti gli aspetti connessi alla pandemia, Il Sole 24 Ore propone venerdì 18 giugno una guida dedicata alle Vacanze in Italia , una bussola pensata per dare un supporto pratico a tutti coloro che vogliono organizzare nel modo più sereno i propri spostamenti in Italia: dal calendario delle diverse riaperture previste dal decreto Draghi alle proposte di ciascuna regione, per una riscoperta del territorio del nostro paese in tutta sicurezza.

Il magazine How To Spend It, grazie alla sua capacità di rivolgersi ad un pubblico colto e altospendente, attento ai piaceri della vita ed alla ricerca dell’eccellenza, ha realizzato in collaborazione con Trentino Marketing un inserto di 52 pagine completamente dedicato alle eccellenze del Trentino: How To Spend It Speciale Trentino sarà allegato al numero di giugno del magazine in edicola venerdì 25 giugno. Corredato da un servizio fotografico ad hoc realizzato in loco, How To Spend It Speciale Trentino è un prodotto editoriale pensato per parlare di questa regione a 360 gradi, valorizzandone non solo il territorio e l’offerta ricettiva, ma portando alla ribalta i personaggi, le eccellenze nel mondo food&wine, i luoghi d’incontro, l’arte, lo sviluppo tecnologico, la moda.





Al turismo è dedicato anche il numero di luglio di How To Spend It – consultabile dal 16 luglio anche in pdf nell’edicola all’interno dell’app del Sole 24 Ore grazie ad uno sfogliatore web dedicato - che viene incontro al sogno di tornare a viaggiare senza rinunciare a sicurezza e comfort: sulle pagine del magazine del Sole 24 Ore trovano spazio proposte del meglio dell’hotellerie e dei residence italiani per garantire una vacanza covid free e senza pensieri, le offerte più interessanti delsettore nautico in ambito motore e vela per una vacanza di relax in mezzo al mare sino a quelle del mondo dei fuoristradaper un’estate all’insegna del viaggio on the road. Non mancano focus su ciò che serve a rendere la vacanza più sicura, confortevole e sostenibile, dai servizi finanziari agli strumenti high tech. Un mondo di suggerimenti che proseguono online su https://www.ilsole24ore.com/sez/how-to-spend-it, la sezione del magazine integrata all’interno del sito del Sole 24 Ore che offre, accanto agli articoli, videostories e gallery.

L’offerta multipiattaforma del Gruppo 24 ORE dedicata al mondo dei viaggi e del turismo include anche Radio 24 , che prevede in palinsesto un programma settimanale dedicato ai viaggi ed al turismo, Globtrotter 24, e che ha messo a disposizione la propria competenza nel mondo podcast per il progetto creato per Svizzera Turismo, “Senti che Svizzera!”: un podcast in sei puntate , al via da fine giugno, che rappresenta una immersione nel territorio svizzero grazie al racconto di itinerari brevi per un pubblico che vuole sentirsi a contatto con la natura: ciascuna puntata offrirà un viaggio immersivo nei panorami elvetici, dai contrasti del Vallese ai laghi intorno a Berna, dalla scoperta dei sapori e dei panorami del Ticino alle emozioni di un giro in battello o a bordo dei diversi treni panoramici.

Radio 24, inoltre, dedicherà un intero weekend, il 19 e 20 giugno, a ‘La Penisola del tesoro’, l’iniziativa di Touring Club Italiano che da oltre vent'anni coinvolge soci e cittadini alla scoperta di un’Italia virtuosa, accendendo i riflettori sul patrimonio artistico, ambientale e culturale meno noto del Bel Paese: una programmazione speciale coinvolgerà molti dei programmi del week end per accompagnare gli ascoltatori in questo viaggio alla scoperta dei tesori della nostra Penisola declinandolo ognuno secondo la propria tematica.

Ai propri lettori Il Sole 24 Ore offre spunti e suggerimenti sui temi del buon vivere e del benessere anche attraverso la propria Newsletter Weekend, che viene inviata ogni settimana ad oltre 470mila utenti : una selezione di news da leggere nel tempo libero per organizzarlo accompagnati da una guida alle esperienze più interessanti e originali, dalla moda ai motori, dai viaggi al food, dalla bellezza al mondo dell'arte. All’interno della newsletter trovano spazio anche interviste ai personaggi e reportage su tendenze e cambiamenti, anche a livello globale senza dimenticare la dimensione industriale di un settore diventato ormai trainante nel nostro sistema.

L’informazione di servizio passa anche attraverso lo Sportello Vacanze realizzato in collaborazione con ACI Blueteam su 24+, la sezione premium del sito ilsole24ore.com: gli esperti di ACI Blueteam rispondono a quesiti, dubbi, richieste di informazioni come l’utilizzo del green pass per spostarsi tra le regioni italiane e in Europa o le coperture assicurative per garantirsi sui costi in caso di quarantena durante la vacanza. Lo sportello aiuta ad affrontare in tranquillità i viaggi di lavoro o di svago, anche in tempo di pandemia, rispondendo alle domande più frequenti giunte alla mailsportellovacanze@ilsole24ore.com.

L’offerta informativa del Gruppo 24 ORE per le prossime vacanze è completata da due volumi in edicola con Il Sole 24 Ore: sabato 5 giugno sarà in edicola con il quotidiano il libro “TREKKING ITALIA”, realizzato dall’Associazione Trekking Italia, 20 itinerari a tappe di più giorni di cammino, per fare esperienza del trek itinerante, calandosi nei territori per viverli intensamente e scoprire la grande varietà della paesaggistica dell'Italia; sabato 12 giugno sarà la volta di “BICI ITALIA”che propone 20 itinerari, molto diversi tra loro per grado di difficoltà. Uno strumento che favorisce anche il “turismo di prossimità”, che nei prossimi anni potrà avere un ruolo determinante nell’economia generale dei territori. Entrambi i volumi saranno in edicola a € 11,90 oltre al prezzo del quotidiano.