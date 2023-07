Sky intervista J.F. Kennedy attraverso l'AI: "Tratterei la pace con Putin"

Sky lancia una provocazione per riflettere su fake news e intelligenza artificiale con un’intervista all’ex presidente americano Kennedy, ricreato attraverso l’IA

“Se fossi ancora in vita e Presidente degli Stati Uniti, sarei disposto a intraprendere negoziati con il Presidente Putin per cercare una soluzione pacifica alla situazione in Ucraina”. Così ha risposto, a una domanda sulla possibile soluzione al conflitto in corso, l’ex presidente americano John Fitzgerald Kennedy, ricreato tramite intelligenza artificiale e intervistato da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky. Si tratta di una provocazione che Sky ha voluto lanciare per riflettere sul tema delle fake news e dei rischi crescenti che le nuove tecnologie e in particolare l’Intelligenza artificiale generativa, possono presentare per la nostra società, ma anche delle opportunità di crescita e sviluppo che queste tecnologie possono offrire.

L’intervista integrale al deepfake di Kennedy sarà trasmessa all’interno della trasmissione “Trappole virtuali e libertà digitale” condotta da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky, in onda sabato 15 luglio alle 18.30 e in replica domenica 16 luglio alle 21 su Sky TG24. Al dibattito hanno partecipato il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis e l’imprenditore e autore multimediale Roberto Carraro, l’imprenditrice Laura Sposato e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti.

“La sfida della nostra epoca è quella lanciata dal mondo digitale che attraverso algoritmi e nuove tecnologie può mettere a dura prova la democrazia e creare grandi disuguaglianze sociali. Comprendere e padroneggiare la tecnologia è fondamentale per affrontare i cambiamenti che la contemporaneità ci impone. Con Sky Up, il programma di Sky creato per combattere il divario digitale, vogliamo dare il nostro contributo per promuovere la digital equity, mettendo a disposizione di chi è più svantaggiato strumenti e competenze che diano alle persone possibilità di crescita e realizzazione personale e professionale” ha dichiarato Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia.