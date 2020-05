Smart working: la Ricerca Goldman Sachs sul lavoro nel post covid-19

L'ultimo episodio del Daily Check-In con Heather Bellini, leader della business unit del Technology Research Group di Goldman Sachs, discute di come il rapido passaggio di lavoro allo smart working abbia accelerato la fase successiva del software aziendale.

La ricerca di Goldman Sachs

Prevediamo che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti salirà ulteriormente fino a un picco del 25% entro la fine del secondo trimestre, un picco molto maggiore rispetto ad altre economie avanzate tra cui Germania, Regno Unito, Giappone e Australia.

Ciò implica un maggior rischio di cattivi "effetti del secondo round" e un crollo più prolungato negli Stati Uniti che altrove? Probabilmente no, perché le differenze macroeconomiche a breve termine sono inferiori a quanto potrebbero suggerire le statistiche sulla disoccupazione. Le ore lavorative sono precipitate ovunque, ma i governi di tutto il mondo stanno sostituendo la maggior parte del reddito dal lavoro perduto. In molti paesi, soprattutto in Europa, il sostegno viene principalmente attraverso sussidi salariali.

Negli Stati Uniti, viene principalmente attraverso maggiori sussidi di disoccupazione e sgravi fiscali. Entrambi gli approcci dovrebbero mantenere il reddito familiare abbastanza stabile e aiutare l'economia globale a riprendersi nei prossimi mesi.

Asia in Focus: la Cina conta: l'impatto dell'incertezza

Nessun obiettivo di crescita in un anno di incertezze straordinarie: la più grande sorpresa del Rapporto sul lavoro governativo (GWR) di quest'anno pubblicato venerdì scorso è stata l'assenza di un obiettivo di crescita del PIL esplicito. Riteniamo che la ragione principale di questa decisione sia la moltitudine di incertezze che l'economia cinese attualmente deve affrontare, tra cui il percorso di ripresa interna, la domanda esterna, il virus stesso e i rischi geopolitici.