Social, cala l'attenzione verso la premier Meloni. Ma non solo

Social, cala l'attenzione verso la premier Meloni

In calo il sentiment e l’attenzione social verso la premier Meloni. A rivelarlo è Reputation Science, leader in Italia nell’analisi e gestione della reputazione. Tra settembre e inizio febbraio, il trend delle conversazioni online che citano la premier è diminuzione. Peggiora anche il sentiment: a livello aggregato (news e Twitter), il 39% dei commenti è infatti negativo.

Cento giorni di Governo: Meloni più citata di Draghi, ma il trend è in discesa

Come scrive Primaonline, tra le elezioni del 25 settembre e fine gennaio, Meloni è stata citata online 147 mila volte, risultando la più menzionata tra i leader politici italiani. Un primato netto, visto che il secondo politico più citato in Rete è Matteo Salvini, fermo a 43 mila citazioni. La prima premier donna vince il confronto numerico anche con il proprio predecessore: nei suoi primi 100 giorni alla guida del Paese, Mario Draghi era stato citato 69 mila volte, con una distribuzione nel tempo tutt’altro che costante.

Tuttavia, notano gli analisti di Reputation Science, la curva dell’ex governatore della Banca d’Italia, dopo i primi mesi di silenzio, aveva fatto segnare un’ascesa. Quella di Giorgia Meloni, al contrario, sembra invece aver intrapreso una parabola discendente rispetto alle primissime settimane di governo.

A livello aggregato, il sentiment è negativo al 39%: quasi quattro commenti su dieci presentano quindi critiche, più o meno feroci, all’indirizzo della Presidente del Consiglio. I commenti apertamente positivi rappresentano il 18% del totale, mentre la restante parte della torta è composta da contenuti dal tono neutro/informativo (44%) a scarso impatto reputazionale.

Come riporta Primaonline, la figura di Meloni risulta più divisiva rispetto a quella del suo predecessore: se si prendono in considerazione i primi 100 giorni di Governo, il sentiment delle conversazioni associate a Meloni è negativo al 32% e presenta critiche in aumento, mentre quello di Mario Draghi contava solo il 23% di negatività e un’incidenza maggiore di contenuti neutri o positivi.