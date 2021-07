Social, Gianluca Di Marzio vola nella classifica dei giornalisti più seguiti

Gli Europei di calcio vinti dalla nazionale italiana fanno letteralmente volare in classifica Gianluca Di Marzio nella classifica dei giornalisti più seguiti sui social. I dati pubblicati oggi da Sensemakers, la società specializzata nell’analisi dei media nell’interpretazione dei dati relativi al comportamento e al profilo delle audience, vedono infatti l’inviato di Sky al seguito degli azzurri guadagnare due posizioni e balzare dal quarto al secondo posto. Di Marzio per la tv leader del satellitare ha tenuto giornalmente il diario della nostra nazionale e, stando ai numeri, il suo lavoro è stato molto seguito e apprezzato anche dagli utenti social visto che passato nel giro di un mese da 2,4 a 2,9 tra interazioni e video views sulle quattro principali piattaforme: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Il giornalista in una storia, che ha fatto il pieno di like, ha anche ringraziato i suoi follower e il suo team social capitanato da Francesco Picchio. Saldamente al comando di questa particolare classifica resta Andrea Scanzi con 5,7 milioni di interazioni. A chiudere il podio virtuale, da quinto che era, ora c’è un altro giornalista sportivo Fabrizio Biasin, caporedattore di Libero, con 1,7 milioni. Al quarto e quinto posto ci sono Lorenzo Tosa ed Enrico Mentana.