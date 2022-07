Social, il calciomercato porta la Juve in vetta alla classifica

Social, la Juve torna in testa alla classifica di Sensemakers grazie al triplo "colpo" Pogba-Di Maria-Bremer

Il mese di maggio aveva celebrato lo scudetto del Milan, portando il club rossonero in testa alla graduatoria delle squadre italiane più social davanti a Juve e Inter. Nel mese di giugno, invece, la graduatoria stilata da Sensemakers per Primaonline.it ha ribaltato e rivoluzionato il podio precedente.

A vincere la classifica di giugno, infatti, sono i bianconeri, con il proprio storytelling social alimentato dalle notizie riguardanti gli arrivi in rosa, poi avveratisi, di Paul Pogba, Gleison Bremer e Angel Di Maria. L’argentino ha il non facile compito di cancellare, nelle menti e nel cuore dei tifosi, la passione per Paulo Dybala, calciatore pesante per gli equilibri tecnici del club guidato da Massimiliano Allegri, ma anche in termini di popolarità sulle piattaforme online.

I numeri in gioco, nel mese che segna il passaggio tra la primavera e l’estate ma anche – in primo luogo – tra l’alta e la bassa stagione sportiva, con la pausa del campionato e per tutti il focus ancora più indirizzato sulla campagna acquisti e cessioni, fanno preoccupare. Sono molto più bassi di quelli del mese precedente. Il saldo negativo complessivo è del 62%.

In vetta i bianconeri conseguono 11,6 milioni di interazioni sulle quattro piattaforme principali e 15,7 milioni di videoviews su Youtube e Facebook. Mentre a maggio il Milan guidava la top 15 dall’alto dei 37,3 milioni di interazioni incassate, con 41,6 milioni di video views.