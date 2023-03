Social, boom di Porro dopo il karaoke di Meloni e Salvini. Travaglio ultimo in classifica

Boom di Nicola Porro sui social. Scanzi perde il tocco magico e finisce al 13esimo posto in classifica

Fabrizio Biasin è il giornalista più cliccato sui social di febbraio. Il reporter sportivo conquista il primo posto nella classifica elaborata da Sensemakers, scavalcando Di Marzio che scende in quarta posizione dopo il primato del mese scorso, riportando un calo in termini di interazioni ma non di video views (rispettivamente -73% e +16%).

Dopo l’assenza nel primo mese dell’anno, Lorenzo Tosa torna sul podio al secondo posto, seguito da Nicola Porro che registra la maggiore crescita triplicando il numero di visualizzazioni video e incrementando del +75% le interactions.

A trainarlo dalla settima alla terza posizione è stata la sua intensa attività di pubblicazione del mese di febbraio, con oltre 700 contenuti postati soprattutto su Facebook. Tuttavia, i contenuti più performanti sono di TikTok, due dei quali relativi al Festival di Sanremo.

Come scrive Primaonline, il giornalista televisivo Fabio Salamida e il telecronista sportivo di Sky Fabio Caressa escono dalla Top 15 per lasciar posto all’ingresso di Carlo Vanzini e Valerio Staffelli.