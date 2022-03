Social, Zelensky stravince su Putin: tweet ucraini rilanciati 2 mln di volte

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky domina sui social contro lo Zar di Mosca

Invasa dalla superpotenza dell'esercito Russo, ma stravincente sul piano digitale. Volodymyr Zelensky si conferma un vero e proprio fenomeno digitale che ha saputo conquistare le piattaforme social in queste prime settimane di conflitto. "Quasi tutto è dovuto al fatto che in Russia molto di questo tsunami mediatico non arriva, se non parzialmente, e la narrazione imposta dal governo è esattamente opposta", racconta Klaus Davi. titolare dell'omonima agenzia di comunicazione che ha realizzato l'analisi per conto di clienti istituzionali.

Il monitoraggio avviato dal 24 febbraio - primo giorno della guerra - fino al 7 marzo evidenzia i seguenti dati. L'account Twitter ufficiale del presidente ucraino, con post sia in lingua ucraina che in inglese, ha lanciato oltre 155 tweet contro i soli 32 del rivale Putin. In termini percentuali, dunque, il rapporto sulla somma dei tweet dell'account di Zelensky e di quello President of Russia è dell'80% in favore del primo contro il 20% del secondo.

“Ancora più interessante il dato dei follower e dei retweet: dopo il boom degli ultimi giorni, al 7 marzo il profilo di Zelensky può contare su poco meno di 5 milioni di follower e sul 100% di tweet ricondivisi dagli utenti, per un totale di circa 2 milioni di retweet", spiegano all'agenzia di Klaus Davi. Impietoso il confronto: la controparte russa può contare su poco più di 1.6 milioni di follower e circa 350.000 retweet. Una curiosità: tra gli hashtag più popolari sul profilo di Zelensky spicca #mariodraghi.