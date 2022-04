Sole 24 Ore, Cartia d'Asero nominata nuova Ad: Garrone confermato presidente

Sole 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero è il nuovo Amministratore delegato. Garrone rimane alla presidenza, Vicepresidente Claudia Parzani

Il nuovo consiglio di amministrazione de Il Sole 24 Ore ha nominato Mirja Cartia d'Asero nel ruolo di amministratore delegato, conferendole i relativi poteri per la carica ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del consiglio, nominandola anche Chief executive officer incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed affidandole i compiti previsti dal codice di Corporate governance.

Lo si legge in una nota. Al presidente Edoardo Garrone sono state conferite le deleghe in materia di rappresentanza istituzionale della societa'. Il board, tra le altre cose, ha nominato vicepresidente del consiglio di amministrazione Claudia Parzani. Il cda ha inoltre istituito i comitati endoconsiliari e ne ha nominato i componenti e i relativi presidenti. Per il comitato Controllo rischi e parti correlate è stato nominato presidente Ferruccio Resta e membri dello stesso Veronica Diquattro e Chiara Laudanna.