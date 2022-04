Sole 24 Ore, chiesti dal pm 4 anni di reclusione per l'ex direttore Napoletano

Sole 24 Ore, chiesti 4 anni di reclusione per l'ex direttore Roberto Napoletano

Quattro anni di reclusione per Roberto Napoletano, l’ex direttore del Sole 24 Ore. Questa la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Gaetano Ruta che ha riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche. E’ quanto riporta Adnkronos. Il motivo? Le presunte irregolarità nei conti del gruppo e le copie “gonfiate”. La decisione di falsificare il numero di copie digitali, a dire del rappresentante dell’accusa, “ha una rilevanza ai fini della rendicontazione (del bilancio 2015, ndr) e soprattutto della rappresentazione esterna”, ossia di come il quotidiano viene percepito fuori.

Come riporta Primaonline, contro l’ex direttore Napoletano, a dire del pm Ruta, “ci sono prove dichiarative e documentali molto significative” che restituiscono “l’interesse del direttore al tema delle copie. Se l’obiettivo di avere una diffusione al di sopra di qualsiasi altro giornale è legittimo il problema è il modo in cui ha raggiunto, ossia falsificando i dati”.