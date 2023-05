Sole 24 Ore Formazione rafforza i vertici: Peppucci nuovo direttore generale

Fulvio Peppucci nominato Direttore generale di Sole 24 Ore Formazione

Fulvio Peppucci è stato nominato direttore generale di Sole 24 Ore Formazione, la società nata dalla partnership tra Il Sole 24 Ore, gruppo multimediale leader nel mondo delle imprese, dell'economia, della finanza e del management e il gruppo Multiversity, il principale gruppo in Italia nel mercato dell’Education, con oltre 200 mila studenti tra le Università Digitali Pegaso, Mercatorum (Camere di Commercio), San Raffaele Roma, la coding factory Aulab e Certipass. Lo rende noto il gruppo 24 Ore.

Peppucci è un manager con oltre 25 anni di carriera, a lungo partner di Bain & Company e con un’articolata esperienza nei settori Digital, Ecommerce, beni di lusso, moda e Media, oltre che nell’ambito di importanti progetti nello sviluppo e nella cooperazione internazionale nell’area dell’Asia-Pacifico.

La sua nomina si inserisce nel percorso aziendale per il raggiungimento dell’obiettivo alla base della partnership tra Il Sole 24 Ore e il Gruppo Multiversity: la creazione di un nuovo standard di eccellenza nel settore della formazione executive e corporate.

Grazie alla solidità e all’esperienza dei due gruppi, Sole 24 Ore Formazione offrirà ad aziende, professionisti, manager e studenti una gamma completa di servizi e contenuti (sviluppati in particolare anche in collaborazione con imprese leader nei propri settori), in grado di rispondere ai bisogni di formazione continua delle aziende.