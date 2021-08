Speciale Non è l'Arena: Massimo Giletti torna su La7 il 3 agosto

Speciale Non è l'Arena: il conduttore Massimo Giletti torna su La7 martedì 3 agosto con una puntata ineditata

Dopo l'ultima puntata di Non è l'Arena avvenuta il 13 giugno scorso, il conduttore Massimo Giletti torna su La7 con uno Speciale da non perdere. Una puntata inedita dove si parlerà di uno dei temi caldi degli ultimi mesi: abusi e violenze. Sulla scia di un caso analogo a quello di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, rinviati a giudizio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, Giletti riporterà in studio la testimonianza di due ragazze, che hanno denunciato di essere state violentate da quattro giovani dopo una notte in discoteca, sempre in Sardegna, a luglio del 2019. La Procura di Tempio Pausania, la stessa del Caso Grillo Jr, ha chiesto però l’archiviazione: le givoani non sono state credute. I legali, ora, hanno fatto opposizione. Dov'è quindi la verità? Massimo Giletti con lo Speciale cerca di fare chiarezza: un appuntamento assolutamente da non perdere.