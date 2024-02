Spot sicurezza stradale, ironia di Fiorello: "Per la campagna contro il fumo scelsero Antonello Venditti"

Al via una nuova puntata all’insegna del buonumore con Viva Rai2! il Mattin Show che segna ascolti tv sempre da record. Davanti al glass del Foro Italico, il pubblico è arrivato numeroso da tutta Italia per scatenarsi tra canti, balli e grandi ospiti, in compagnia di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda.

Si parte, ovviamente, dalla rassegna del giorno e, in particolare, dalla polemica legata alle cinture di sicurezza sullo spot sulla sicurezza stradale. Non si fanno attendere le battute ironiche di Fiorello: “Non è la prima volta che succede una cosa del genere” - ha detto lo showman - “una volta fecero una campagna contro il fumo e il testimonial era Antonello Venditti!"

"Ora ne faranno un’altra per l’uso del casco e il testimonial sarà Angela dei Ricchi e Poveri!” esclama ridendo ricordando la recente ospitata di Angela Brambati e Angelo Sotgiu a Viva Rai2!.

