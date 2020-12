Spotify: il più ascoltato in Italia è Tha Supreme, nel mondo Bad Bunny

Spotify: il più ascoltato in italia è Tha Supreme

Il giovane rapper e produttore tha Supreme è l'artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2020, seguito da Sfera Ebbasta, che ha appena stabilito nuovi record italiani e internazionali con il suo album "Famoso". A seguire Marracash, Gue Pequeno e il rapper napoletano Geolier. A livello globale, con più di 8.3 miliardi di stream, il rapper portoricano Bad Bunny è l'artista più 'streammato' dell'anno; completano il podio Drake al secondo posto e J Balvin al terzo, seguiti da Juice WRLD, rapper americano scomparso nel 2019 e The Weeknd.

Spotify: nel mondo vince Bad Bunny

E' il 'verdetto' di Wrapped 2020, con cui Spotify svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno definito quest'anno, reso complicato dall'emergenza Covid, e che i 320 milioni di utenti della piattaforma in tutto il mondo hanno ascoltato di più durante l'anno. Nel mondo, continua il regno di Billie Eilish tra le artiste femminili di Spotify, al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande, rispettivamente in seconda e terza posizione. Al quarto posto troviamo Dua Lipa e al quinto Halsey. La canzone con il maggior numero di stream su Spotify nel 2020, con oltre 1,6 miliardi di stream, è "Blinding Lights" di The Weeknd. Al secondo e terzo posto troviamo: "Dance Monkey" di Tones And I e "The Box" di Roddy Ricch. Completano la top five Imanbek e SAINt JHN con "Roses - Imanbek Remix" e Dua Lipa con "Don't Start Now." L'album del 2020 su Spotify è YHLQMDLG di Bad Bunny, con più di 3.3 miliardi di stream, seguito da After Hours di The Weeknd e Hollywood's Bleeding di Post Malone. Al quarto posto Fine Line di Harry Styles' e Future Nostalgia di Dua Lipa.

Spotify: la canzone dell'anno è "Mediterranea" di Irama

Tornando all'Italia, la canzone più ascoltata dell'anno è "Mediterranea" di Irama, seguita da "Good Times"di Ghali e da "M' Manc" di Shablo (feat Geolier and Sfera Ebbasta). Completano la top five italiana "A Un Passo Dalla Luna " di Ana Mena e Rocco Hunt, e "blun7 a swishland" di tha Supreme. L'album con il maggior numero di stream del 2020 in Italia è 23 6451 di tha Supreme, seguito da Persona di Marracash e da DNA di Ghali. Quarto e quinto album per numero di ascolti sono Mr. Fini di Gue Pequeno e Emanuele (Marchio registrato) di Geolier.