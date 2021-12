Squadre di calcio più social: a novembre l’Inter sorpassa il Milan, ma Ibra…

Juventus prima in classifica, si ferma il declino social a Novembre anche se rimane un’enorme differenza con l’era Ronaldo

La Juve resta in testa alla classifica delle squadre di calcio più social stilata da Sensemaker per Primaonline , seguita dall’Inter, in sorpasso sul Milan, e dalla nazionale.

Sembra in parte assorbito il calo seguito all’uscita dalla squadra di Cristiano Ronaldo, anche se la differenza, in termini di prestazioni social, rispetto all’era CR7 resta enorme. Ma la Juve resta comunque salda in cima al podio, sia per numero di interazioni (in crescita a 26,3 milioni, dai 25,9 milioni di ottobre), sia di videoviews su Facebook e Instagram (a quota 44,3 milioni, rispetto ai 36,6% di ottobre).

Gli Azzurri della Nazionale scivolano fuori dal podio al quarto posto perdendo 2 milioni di interazioni da ottobre, forse anche per la mancata qualificazione diretta ai Mondiali di calcio dopo i pareggi con Svizzera e Irlanda del Nord.

La classifica delle squadre di calcio più social mette poi in fila Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina e Lazio: solo le prime 9 posizioni superano il milione di interazioni. Per scoprire l’intera classifica guarda la gallery.