Giornalisti social, Masolin in vetta ai post più cliccati: superato Scanzi

Giornalisti più social, la classifica: Scanzi domina anche a novembre con 5,5 mln di click

Nessuna new entry in classifica. Scanzi rimane in vetta alla graduatoria dei giornalisti più social con 5,5 milioni di interazioni. La classifica social dei Top 15 giornalisti, realizzata da Sensemakers per Primaonline, rimane lo stesso di ottobre: Andrea Scanzi in vetta con 5,5 milioni di interazioni, seguito da Lorenzo Tosa in seconda posizione con 2,5 milioni di interazioni ed Enrico Mentana al terzo posto con 2,1 milioni di interazioni.

Giornalisti social, le novità in classifica

Le novità cominciano a partire dalla quarta posizione che vede Fabrizio Biasin superare l’esperto di calcio mercato della squadra Sky, Gianluca Di Marzio, che slitta in quinta posizione seguito dalla giudice di “Ballando con le Stelle”, Selvaggia Lucarelli.

Va segnalato l’ingresso in classifica di volti come quello di Federica Masolin, conduttrice televisiva di Sky Sport e delle corse automobilistiche di Formula 1, in dodicesima posizione; e del corrispondente della Juventus per Goal, Romeo Agresti, in quattordicesima posizione.

Anche la classifica delle video views vede Andrea Scanzi in vetta con 10,2 milioni di visualizzazioni, a seguirlo in “seconda posizione” Nicola Porro con 2,8 milioni di views.

A Federica Masolin il post con più interazioni sui social

La classifica dei Top Performing Post registra alcune new entry nel mese di novembre. La prima posizione se la aggiudica Federica Masolin con un post in cui commenta il gran premio in Brasile del 14 novembre.

In seconda posizione, un post di Andrea Scanzi che riprende il discorso di Piercamillo Davigo nel caso in cui Berlusconi dovesse diventare il prossimo Presidente della Repubblica.

Cinque delle dieci posizioni del ranking sono, dunque, occupate da Andrea Scanzi, quattro da Federica Masolin e una da Gianluca Di Marzio che si aggiudica la sesta posizione grazie a un carousel che lo vede protagonista, insieme ad Alessandro Del Piero, di un “tour” presso il centro sportivo del Tottenham.