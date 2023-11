Storie di donne al bivio: Guaccero, Floridia e De Sio ospiti di Monica Setta

Storie di donne al bivio: ospiti Bianca Guaccero, Barbara Floridia e Giuliana De Sio

"Storie di donne al bivio" continua a crescere come share nella seconda serata di Rai 2 del mercoledì e infila una serie di ospiti che si raccontano in chiave inedita. Il prossimo 22 novembre ospiti di Monica Setta - conduttrice e autrice del format di Rai 2 - saranno Bianca Guaccero, Barbara Floridia e Giuliana De Sio. Floridia, presidente della Commissione di vigilanza Rai e senatrice del Movimento 5 stelle, si confida con la Setta per la primissima volta in tv in modalità "privata". Dal matrimonio finito con una separazione alla impossibilità di avere figli, la presidente messinese della Vigilanza ripercorre le tappe della sua carriera politica e parla del suo rapporto con il potere. "Non è una giacca di strass, ma la meravigliosa esperienza di mettersi a servizio degli altri" dice Floridia "è questa l'essenza della politica che ho imparato ad amare nel Movimento".

L'intesa con Giuseppe Conte, l'insegnamento, la vita vissuta con maggiore lentezza concentrati sul "presente" e i progetti futuri: Barbara Floridia svela un volto inedito. Insieme a lei Bianca Guaccero che confida alla Setta, per la prima volta, le ragioni del suo divorzio da Dario Acocella papà della figlia Alice e il momento di crisi vissuto durante la malattia del padre. Infine Giuliana De Sio si racconta tra amori e carriera con molti aneddoti mai svelati in passato. Appuntamento a mercoledi 22 in seconda serata su Rai 2. Donne al bivio ha registrato finora una media del 4 per cento mentre "Generazione z", altro programma di Monica Setta in terza serata di Rai 2, il martedì viaggia con il vento in poppa. Nella giornata del grande tennis "Generazione z" sale all'8 per cento nella presentazione e al 4.18 in puntata ormai alle 3 di notte.