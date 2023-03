Strage di migranti, Feltri: "Non mi intendo d'acqua, preferisco il vino"

Strage di migranti, Feltri a L'Aria che Tira: "Non mi intendo d'acqua, preferisco il vino"

Vittorio Feltri non si smentisce mai. Domenica mattina il direttore di Libero è stato ospite a L'Aria che Tira su La7 anche per commentare la strage di migranti in mare culminata recentemente con la tragedia di Cutro. Feltri ha così dichiarato: "Non mi intendo di acqua, preferisco il vino". Il direttore di Libero settimana scorsa aveva twittato: "Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po' morire. State a casa vostra".