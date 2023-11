Su Netflix tutta la verità sul caso Totti-Blasi, Ilary: "Ora parlo io"

Unica è un nuovo documentario di Netflix disponibile dal 24 novembre con protagonista Ilary Blasi, che racconta la rottura con Francesco Totti

Netflix annuncia Unica, un documentario prodotto da Banijay Italia disponibile dal 24 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Dopo tantissimi articoli di giornale, dichiarazioni, smentite e comunicati stampa Ilary Blasi racconta per la prima volta la fine della sua storia d'amore. Un ritratto totalmente inedito, intimo e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto. Unica è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni.

"Voglio raccontarvi la mia storia, parlare di me e di tante cose che non sapete", afferma la showgirl nel trailer del documentario.