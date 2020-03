Su VVVVID tanti film per bambini da vedere insieme ai genitori in streaming

Quali sono gli unici film a tenere testa alle opere con protagonisti i super-eroi dedicate al pubblico "Young-Adult"? I film "KIDS"!

Dal 2017 al 2019 la classifica al box office ha sempre visto nelle prime tre posizioni un titolo per bambini. Da La bella e la bestia (2017) ad Alladin (2019) passando per Cattivissimo Me 3 (2018). Un fenomeno sociale planetario che vede insieme genitori e figli e fa ben sperare per una educazione delle nuove generazioni a vivere in sala opere divertenti in modo immersivo.

Anche l'offerta in streaming segue questo trend ed è sempre più attenta ai bambini. L'ultimo esempio è rappresentato dalla piattaforma di streaming VVVVID che ha lanciato di recente una sezione a noleggio dedicata a loro. Si chiama SALA VVVVID KIDS e contiente titoli recenti e grandi cult: Lego Batman - The Movie, Scooby-Doo!, Shaun Vita da Pecora, Tom & Jerry, DC Super Hero Girls, Asterix, L'Ape Maia, Teen Titans Go! solo per citarne alcuni.