Tag, al via la digital platform per supportare i musicisti emergenti

Nasce The Artist Garage (Tag): una piattaforma online dove poter vendere la propria musica senza avere un contratto discografico

Dopo la presentazione a Linecheck Festival di Milano all’interno della “Milano Music Week” lo scorso autunno, prende il via TAG - The Artist Garage, la prima piattaforma digitale completamente dedicata agli artisti musicali emergenti.

Nata in Italia, a Udine, TAG è destinata al settore musicale e discografico e offre ad artisti e manager un portale di servizi finalizzati alla gestione di tutti quei processi riservati alla filiera musicale: dalla produzione, alla pubblicazione fino alla promozione di nuovi prodotti con l’obiettivo di dare supporto agli artisti, sostenendoli soprattutto nelle fasi iniziali d’ingresso nel mercato discografico.

Al via The Artist Garage, come funziona la distribuzione digitale

Grazie alla piattaforma e ai servizi ultra tecnologici, l'artista può pubblicare, promuovere e vendere la propria musica in tutto il mondo in sole 72 ore e su oltre 150 store di streaming e download, come ad esempio Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, Instagram o TikTok, senza la necessità di avere un contratto discografico.

Così facendo, l'autore può mantenere il controllo dei propri diritti e monitorare i propri guadagni generati da ogni ascolto, così che gli artisti stessi possano avere più strumenti per rendere sostenibile – anche economicamente – la propria carriera.

Tag, una platform per i giovani artisti musicali: la produzione

The Artist Garage va oltre la distribuzione digitale supportando gli artisti con un servizio che copre anche la produzione musicale. Infatti, per merito alla collaborazione tra gli studi di registrazione associati Artesuono (Cavalicco) e East Land Recording studio (Cormons), è possibile registrare, mixare e masterizzare i propri brani utilizzando apparecchiature di ultima generazione, anche in tempo reale in modalità completamente online.

The Artist Garage, come funziona la promozione

La proposta di TAG non finisce qui. Grazie ad una serie di strumenti digitali utili alla promozione delle proprie pubblicazioni, come gli SmartLink (link alla musica sulle piattaforme più importanti in un’unica pagina web facile da condividere, inclusi i Pre-Save e Pre-Add per Spotify, Apple Music e Deezer), è possibile inserire i brani nelle playlist di Spotify curate direttamente dal team editoriale di TAG e ricevere supporto per le campagne di promozione sui social media. Inoltre, si può richiedere la stampa dei cd e il merchandise personalizzato direttamente tramite la piattaforma.

Tag, la monetizzazione video

Aspetto assolutamente non trascurabile è la monetizzazione dei video di un artista: viene monitorata la riproduzione di un brano utilizzato nei video - su YouTube, Facebook, Instagram Stories, TikTok - dal quale è possibile guadagnare, anche se riprodotti, ad esempio, sullo sfondo di un video caricato da altri utenti nelle svariate piattaforme.

“Abbiamo pensato a una soluzione per dare agli artisti indipendenti la possibilità di vedere pubblicate le proprie opere senza la necessità di un contratto discografico, mantenendo quindi la totalità dei propri diritti e godendo dei guadagni generati sulla base del gradimento del pubblico. Grazie al continuo sviluppo di una tecnologia di ultima generazione possiamo dar voce al messaggio di ogni artista”, così afferma Federico Mansutti, presidente di SimulArte.

Con la rivoluzione digitale, l’impatto nella discografia tradizionale ha stravolto sia le strategie che i modelli di business portando le discografiche stesse a trovare nuove soluzioni per rendere disponibile la musica dei propri cataloghi con nuove modalità di fruizione, come lo streaming e il download. TAG è quindi un punto di riferimento in Italia volto al supporto di molti artisti indipendenti ed emergenti, senza alcun contratto discografico, per sostenerli ed introdurli nel mercato musicale.