Teatro Arcimboldi, dal 2021 sede principale degli eventi Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore sigla una partnership con Teatro Arciboldi Milano

Al via la partenership tra Il Sole 24 Ore e Teatro Arcimboldi Milano (TAM). Da gennaio 2021 gli spazi del Teatro della Bicocca saranno la location principale degli eventi organizzati da 24 ORE Eventi. La partnership prevede inoltre un accordo tra 24 ORE Cultura e TAM per lo sviluppo di progetti culturali.

Due importanti realtà che si uniscono con l'obiettivo di espandere la propria offerta culturale della città e proporre un nuovo luogo di aggregazione per la fruizione di eventi e iniziative di alta qualità.

E' in vista del cambio di sede del Gruppo editoriale nel quartiere Bicocca di Milano, nei primi mesi del 2021, che 24 ORE Eventi - la società del Gruppo 24 ORE attiva nella produzione e organizzazione di convegni, road-show, summit e progetti tailor-made integrati con le differenti anime del Gruppo ha siglato l'accordo strategico triennale con TAM.

24 ORE Cultura e TAM, si partirà il 28 gennaio con il convegno "Telefisco"

Più di 60 iniziative organizzate, oltre 900 relatori intervenuti, 130 sponsor coinvolti, oltre 200.000 utenti registrati: questi i numeri 2020 realizzati da 24 ORE Eventi nel corso di un anno in cui ha dato vita a nuovi format digitali progettati per rispondere alle esigenze di comunicazione delle imprese, offrendo nel contempo al grande pubblico appuntamenti di informazione e aggiornamento di grande rilievo, centrati sul patrimonio informativo del Sole 24 Ore.

TAM Teatro Arcimboldi Milano, gestito da marzo 2020 da Show Bees, è il teatro più grande d’Italia, luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, di grandi eventi, anteprime internazionali e importanti esposizioni d’arte che ne fanno uno spazio culturale capace di nuove espressioni teatrali e artistiche, che contribuiscono allo sviluppo di una programmazione in costante evoluzione.

Grazie alla partnership con il Gruppo 24 ORE il Teatro della Bicocca si afferma come hub culturale aperto alla città, tra intrattenimento, formazione e servizio. Si partirà il 28 gennaio con il primo convegno di 24 ORE Eventi ospitato al Teatro degli Arcimboldi: si tratta di “Telefisco”, lo storico appuntamento annuale curato dalla redazione Norme e Tributi del Sole 24 Ore e seguito da migliaia di commercialisti e professionisti in tutta Italia, che quest’anno festeggerà la sua trentesima edizione con un format innovativo.

Il Teatro degli Arcimboldi sarà una ulteriore location di riferimento a partire dal 2021 anche per nuovi e futuri progetti in collaborazione con 24 ORE Cultura , la società del Gruppo 24 ORE che si occupa della produzione di mostre ed editoria culturale e che nel corso degli ultimi vent’anni è diventata una delle realtà di maggior spicco del settore, organizzando più di 250 grandi mostre in Italia e all’estero e diventando uno dei più importanti editori italiani di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture del Comune di Milano dalla sua fondazione, nel 2015.

“Siamo orgogliosi di portare i contenuti di 24 ORE Eventi e di 24 ORE Cultura in un luogo che negli ultimi anni sta vivendo un importante rinnovamento e trasformazione culturale. Siamo convinti che il nostro ricco e versatile palinsesto di iniziative di qualità, rivolte sia ad un target qualificato, sia al grande pubblico, possa contribuire all’affermazione di questo nuovo polo culturale. Nel contempo siamo felici di proporre ai nostri partner una sede d’eccezione per realizzare le tante iniziative in calendario nel 2021 e nei prossimi anni, tra eventi digitali e in presenza, e per sviluppare nuovi progetti culturali” commenta Federico Silvestri, Amministratore Delegato delle società del Gruppo 24 ORE 24 ORE Eventi e di 24 ORE Cultura.

“Il teatro è da sempre il luogo in cui analizzare e comprendere il mercato e la società, per questo siamo entusiasti di poter dare voce e di poter diffondere, dal palcoscenico più grande d’Italia, il patrimonio culturale di 24 ORE Eventi e 24 ORE Cultura, contribuendo così a rendere ancora più efficace, incisiva e autorevole la comunicazione del Gruppo editoriale.

Siamo orgogliosi di dare vita a questa importante partnership con cui rinnovare il prestigio del teatro e dare nuova linfa alla vita culturale della città di Milano, e non solo” dichiarano Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio, rispettivamente direttore generale e amministratore unico di Show Bees.