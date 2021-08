Tlc, persi 1700 posti di lavoro. Ma il 5G può rilanciare il settore

Tlc, in un anno persi circa 1.700 posti lavoro

A fine 2018, nel settore delle comunicazioni elettroniche italiano sono occupati oltre 64 mila addetti diretti, con una riduzione nell’ultimo anno di circa 1.700 unità lavorative. Lo si legge nel Focus sui bilanci 2014-2018 delle aziende del settore Tlc diffuso dall'Agcom, che spiega che "su tale dinamica incidono, in negativo, i processi di riorganizzazione degli operatori, in positivo, la strutturazione e la crescita degli operatori che più di recente sono entranti sul mercato". .Secondo l'Autorità vale la pena evidenziare come il settore delle comunicazioni elettroniche (almeno limitatamente alle imprese considerate) tra il 2008 e il 2018 ha registrato complessivamente, a fronte di oltre 380 miliardi di euro di ricavi, 1,5 miliardi di euro di utile netto, risultato che sembra testimoniare sia gli effetti della pressione competitiva sui prezzi sia la natura fortemente 'capital intensive' del settore, che ha visto nel periodo investimenti complessivi per oltre 74 miliardi di euro.

Il ruolo del 5G e di Huawei per il rilancio

Tra gli investimenti indicati a bilancio dalle imprese nel 2018, ci sono anche quelli legati all'acquisizione della licenza d'uso delle frequenze 5G (Tim e Vodafone raggiungono i 4,8 miliardi), che ha spinto il complesso degli investimenti a superare i 12,1 miliardi, pari a quasi il 40% dei ricavi. E proprio lo sviluppo del 5G, sul quale in Italia sono attive aziende come Huawei e ZTE, può dare un grande impulso al settore. Basti pensare al business plan di Huawei presentato prima dell'estate e che prevede investimenti per 2,7 miliardi di euro nei prossimi tre anni con la creazione, tramite assunzioni dirette e indirette, di circa tremila posti di lavoro.

Nel frattempo record di velocità stabilito da Huawei e Sunrise su rete 5G: in un test a Zurigo con alcuni modelli di smartphone hanno raggiunto una velocità massima di 3,67 Gbps in downlink. "Si tratta di un traguardo importante - spiegano le due società in una nota - che è stato possibile ottenere grazie all'impegno congiunto di Huawei e Sunrise per migliorare l'esperienza del 5G, superando così il risultato precedentemente ottenuto in cui la velocità per smartphone di ogni singolo utente si attestava a 2 Gbps. Il continuo miglioramento della qualità e delle prestazioni della rete 5G porterà sempre più innovazioni con connessioni Internet a banda larga, offrendo di conseguenza agli utenti una più ampia scelta e convenienza, indipendentemente dal fatto che si trovino in un'area urbana o extra-urbana". Il 15 e 16 ottobre 2019 si terrà a Zurigo la decima edizione del Global Mobile Broadband Forum, ospitato da Huawei e con il supporto dei partner GSMA e GTI. Il tema della conferenza di quest'anno è '5G, Gear Up' e si concentra sull'importanza della cooperazione globale per favorire lo sviluppo e l'utilizzo del 5G.