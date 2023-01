Tg, centrodestra a reti unificate. Alla coalizione il 70% del tempo in tv

AgCom: "Nei telegiornali il 70% al centrodestra"

I principali telegiornali del servizio pubblico "schiacciati sulla maggioranza". Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, con in mano i dati dell'Agcom. Secondo i dati di dicembre, "nei tiggì del Servizio pubblico la destra spopola e in particolare al Tg1 dove Giorgia Meloni, gli esponenti del governo, i rappresentanti dei partiti della coalizione, e pure le performance di La Russa (che fa statistica) si son pappati oltre il 70% degli spazi. Con conseguente marginalizzazione dell’opposizione che a volerla considerare come un sol uomo a dispetto delle divisioni tra Pd, 5 Stelle e sedicente Terzo polo, deve accontentarsi di un miserrimo 15%".

Come prosegue il Fatto, "la musica non cambia poi molto neppure guardando al monitoraggio delle principali edizioni del Tg2. Qui la sovraesposizione mediatica complessiva in favore del centrodestra si attesta oltre il 66 per cento, con un picco per la presidente del consiglio che a favore di telecamera ha parlato in un mese 33 minuti: da sola ha occupato quasi un quarto dello spazio totale dato a partiti e istituzioni (23,5%), quattro volte il tempo di parola dato al Capo dello Stato Sergio Mattarella". Da ultimo, i dati di RaiNews24 "dove il conto per la compagine uscita vincitrice dalle elezioni è pari al 62,9%, mentre abbassa la media il Tg3 con il 55,9".