The Ferragnez 3 non si farà, Amazon perde la serie con Chiara Ferragni e Fedez

Amazon Prime Video, The Ferragnez 3 non si farà

La crisi dei Ferragnez mette i bastoni tra le ruote anche ad Amazon. Nelle ultime settimane, a far da protagonista assoluto sulle riviste di cronaca rosa è la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Amati (ma anche odiati) da un’enorme fetta di italiani, i due stanno esasperando gli appassionati di gossip con la presunta fine della loro storia.

E nel caso fosse finita davvero, a rimetterci sarebbe anche Amazon Prime Video. La casa di produzione, infatti, aveva puntato molto su “The Ferragnez”, la serie che racconta in streaming i retroscena della coppia più famosa d’Italia, tra litigi, pianti dallo psicologo, baci e momenti in famiglia, giunta alla seconda stagione.

Così, nella mente dei fan più accaniti della coppia si è instillata una sola domanda: ma ci sarà mai una terza stagione? Ebbene, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la serie non è mai stata annunciata e, dunque, non sono mai stati iniziati neanche dei possibili lavori alla produzione.

Difficile che una nuova stagione, anche per far fede al detto “non c’è due senza tre”, non fosse nella lista dei desideri di Amazon Prime Video. Ma, chiaramente, viste le dinamiche litigiose che hanno coinvolto i due influencer, la produzione ha perlomeno dovuto fare un passo indietro e attendere conferme anche dalla coppia. Conferme, queste, che, probabilmente, non sono mai arrivate.

La serie, che ha debuttato nel 2019, ha rapidamente conquistato un vasto pubblico, che si è affezionato alle vicende personali e professionali di Fedez e Chiara Ferragni. Attraverso "The Ferragnez", gli spettatori hanno avuto l'opportunità di dare uno sguardo dietro le quinte delle vite di due personaggi pubblici di grande rilevanza, definiti addirittura la “Royal Family” italiana.