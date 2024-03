Chiara Ferragni, il suo look in tv a Che Tempo che fa

Chiara Ferragni nel corso della puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio andata in onda domenica 3 marzo 2024 sul Nove e discovery+ si è presentata con look sobrio e minimal, classico completo nero formato da un blazer e pantaloni svasati, smorzato solo dal top lingerie in seta chiaro.

Le scarpe erano un paio di stivaletti a punta, dello stesso colore del completo.

Fede al dito, un secondo anello e poi, l'attenzione del pubblico è stata attirata da una collana con due ciondoli (già sfoggiata nel settembre 2022 secondo quanto riporta il Corsera).

Chiara Ferragni, il significato dei ciondoli indossati a Che Tempo che fa...

Una collanina composta da un filo d'oro decorato con delle perline, con due pendenti smaltati a mano che riproducono il viso di due piccoli angeli, un maschio e una femmina. Una dolcissima dedica ai due figli di Chiara, Leone e Vittoria.

I due ciondoli sono simili a due prodotti del brand Merù, rispettivamente il modello Angelo Rosa e Angelo con cuore di rubino e diamanti. I due gioielli in oro giallo vengono venduti sul sito del marchio a 1.780 euro il primo e 2.120 euro il secondo.

