The Ferragnez-La serie, svelato il poster ufficiale firmato da LaChapelle

The Ferragnez-La serie, svelato il poster ufficiale a firma del fotografo David LaChapelle

Il poster firmato da David LaChapelle per lo show non-fiction italiano Amazon Original, The Ferragnez - La serie, con protagonisti Chiara Ferragni e il consorte Fedez, è stato rivelato da Prime Video. Luci rosa fluo al neon e le guglie della Madonnina fanno da sfondo alla coppia, ritratta in uno scatto iconico sui tetti di Milano.

The Ferragnez La serie, il poster ufficiale a firma LaChapelle



Gli otto episodi prodotti da Banijay Italia per Amazon Studios, debutteranno in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi a dicembre 2021. Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, per Forbes la Most Powerful Fashion Influencer su scala globale. Fedez è un artista, con all'attivo 60 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, protagonista di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1 e ospite di Lol - Chi ride è fuori.

The Ferragnez-La serie aprirà al pubblico uno spaccato esclusivo sulla quotidianità della famiglia Ferragnez come mai prima d'ora, con il racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme - fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo, la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia, gli impegni di lavoro.

LEGGI ANCHE

(Segue...)