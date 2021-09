TikTok, in Cina limite di 40 minuti al giorno per gli under 14 su Douyin

La società che detiene la popolare app TikTok, ByteDance, ha annunciato che Douyin, l'app utilizzata in Cina, introdurrà un limite di tempo per gli utenti che hanno meno di 14 anni

Si tratta di una "modalità adolescenti" che prevede quindi un accesso all'app limitato a determinate fasce orarie e solo per 40 minuti. E' una misura proattiva della società cinese per anticipare la potenziale regolamentazione, hanno dichiarato gli analisti di Citigroup Global Markets in una nota. La decisione potrebbe spingere altre piattaforme similari, con contenuti brevi, a implementare restrizioni simili, si legge sulla Cnn.

"L'autovalutazione e l'attuazione volontaria delle misure di protezione dei minori da parte di più piattaforme potrebbero aiutare a suggerire che le piattaforme sono più socialmente responsabili, e potenzialmente rassicurare genitori e regolatori", hanno aggiunto. Douyin nel 2020 contava almeno 490 milioni di utenti, secondo la società di ricerca iiMedia Research. La misura si applicherà a tutti gli utenti Douyin under 14 anni che si sono registrati con i loro veri dati.

Douyin sarà disponibile per questa fascia di utenti solo tra le 6 e le 10 del mattino, comunica la nota di ByteDance. La società ha anche esortato i genitori ad aiutare i propri figli a registrarsi con nomi reali. Non c'è invece ancora una risposta da parte della società cinese alla domanda della Cnn Business su come potrebbe far rispettare il limite a coloro che non usano i loro veri nomi.