Tik Tok Way, il corso social di Fabio Farati in arte "Faffapix"

Nasce Tik Tok Way, un progetto ideato da Pm Management e Influaction, che vede come protagonista Fabio Farati @faffapix, seguitissimo su TikTok con 8,7 milioni di follower, 67.200 su Instagram, 163.000.000 like totali, una vera e propria star della rete.

Il mondo della comunicazione è cambiato da tempo, brand e privati puntano a un posizionamento preciso sulla rete e a skill e target definiti. Proprio sulla scia di queste nuove esigenze nasce TIK TOK WAY, Academy TIk Tok per privati e aziende, in grado di fare formazione professionale grazie ai suoi corsi, utili a tutti coloro che desiderano evolversi e restare al passo con i nuovi modelli lavorativi.

Tantissimi i brand prestigiosi che si rivolgono a @faffapix, giovanissimo content creator, antesignano di tendenze a livello professionale, ingaggiato anche per la produzione di una serie di filmati incentrati sulle grotte di Frasassi l’estate scorsa.

“Anticipiamo un’esigenza del mercato, già presente soprattutto a livello aziendale”-dice Pasquale Marcone. Amministratore Delegato della PM Management-“c’è sempre più la necessità di avere un professionista che possa trasferire competenze e soddisfare l’evoluzione e il posizionamento dei vari brand. In una parola bisogna fare formazione”

“Per InfluAction, affiancare uno dei più importanti Creator di Tik Tok in questa impresa è molto importante e sintomatico di quanto la nostra realtà sia immersa nella realtà social anche dal punto di vista dei veri protagonisti del mercato: i Talent” aggiunge Fabrizio Tomei AD di Influaction, altro partner dell’iniziativa-

Faffapix ha già riscosso grande successo tra i personaggi famosi, come Gianluca Vacchi, Elettra Lamborghini, J Ax, Riki di Amici, che lo hanno già scelto per creare contenuti, all’interno del nuovo videocorso permette di imparare tutte le strategie dell’applicazione più in voga del momento.

“Grazie al corso si potrà imparare a creare un pubblico da zero, a realizzare short video coinvolgenti”-dice Fabio Farati-“il corso è rivolto sia agli esordienti, sia a coloro che hanno già pubblicato contenuti ma con scarsi risultati”.

Il corso sarà diviso in capitoli, volti alla conoscenza di Tik Tok , scelta del pubblico e registrazione video di qualità e ad accompagnare tutti ci sarà proprio lui, @faffapix, 25 anni e da sempre con la grande passione per i video.

Nel 2019 Faffapix ha trasformato una difficoltà della sua vita in una grande opportunità; fermo in ospedale per due settimane e poi a casa per un lento recupero, si è dedicato ai video.

“Volevo trasmettere qualcosa, volevo emozionare!”-aggiunge Faffapix-“nei mesi successivi mentre mi riprendevo al 100% sia mentalmente che fisicamente, i numeri sui social continuavano a crescere in modo smisurato e arrivavano le prime proposte di collaborazioni importanti. Così, ho iniziato a lavorare con brand molto conosciuti e ho avviato collaborazioni con persone di successo attraverso la creazione di contenuti”.

Oggi Faffapix è uno tra i 10 Creator Italiani più seguiti su TikTok Italia e continua a portare avanti la passione per video. Il suo Obiettivo è sempre quello di far emozionare le persone, oggi anche con una Academy, destinata a rivoluzionare il mondo della comunicazione e della formazione.

E voi siete pronti?