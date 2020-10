TikTok, Cina: "Restrizioni Usa violano regole della Wto"

Le restrizioni degli Stati Uniti su TikTok e WeChat sono in aperta violazione delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Sarebbe questa la linea di Pechino emersa venerdì scorso durante una riunione a porte chiuse dell'organizzazione. Secondo quanto trapelato in queste ore, un funzionario del commercio del governo cinese avrebbe bollato le misure americane come “chiaramente in contrasto con le regole dell’Wto” in quanto “limitano i servizi commerciali transfrontalieri e violano i principi e gli obiettivi e i principi base del sistema commerciale multilaterale”.

TikTok, Trump aveva imposto la vendita delle operazioni americane a una società Usa

Lo scorso 18 settembre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato il blocco dei download sulle due app cinesi e imposto a ByteDance, la holding che controlla TikTok, di vendere le sue operazioni americane a una società statunitense per paura che le attività del gruppo cinese minassero la sicurezza nazionale. Una settimana dopo il blocco è stato poi sospeso dalla giustizia americana. Nella stessa riunione dell'Omc, gli Stati Uniti avrebbero replicato alle accuse di Pechino affermando di aver fatto solo ciò che imponeva la tutela della sicurezza nazionale. L’accusa della Cina, al momento, non dovrebbe avere conseguenze sugli Usa, ma lascia intendere che il gigante asiatico potrebbe inviare a breve un reclamo ufficiale agli uffici di Ginevra.