TikTok, morto a 21 anni la star Luca Pisciotto: ucciso difendendo la madre

Luca Pisciotto ucciso a coltellate dall'ex della madre, aveva 21 anni. Il colpevole, Pietro Randazzo, si è costituito

Luca Pisciotto è stato ucciso a 21 anni tentando di difendere sua mamma dall'ex fidanzato. È morta così la star di Tik Tok Luca Pisciotto, originario di Agrigento ma da diverso tempo trasferitosi a Liegi, in Belgio, con la propria famiglia. Il ragazzo era una star di “Tik Tok” dove era conosciuto con il nickname “Luca Itvai” con oltre 1,5 milioni di follower.

Stando alle prime voci, Pietro Randazzo, 35 anni, era andato a casa dell'ex compagna, nel quartiere di Jupille per un chiarimento ma la discussione, una delle tante, è degenerata e ha provato a strangolare la donna di 44 anni, che è scappata da una vicina. L'uomo a quel punto si è scagliato contro il figlio che l'aveva difesa, accoltellandolo a morte.

Randazzo è prima fuggito, poi si è consegnato alla polizia del quartiere, confessando il delitto. Il 35enne è noto alle forze dell'ordine: in passato era stato denunciato per atti violenti. La mamma di Luca Pisciotto è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono gravi.

