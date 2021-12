TikTok si aggiorna e introduce i regali online per i content creators

TikTok, in arrivo il tool per inviare "la mancia" ai propri content creators americani preferiti

TikTok segue da ora è possibile inviare regali, o direttamente soldi, ai propri influencer e creators preferiti. Il social network di ByteDance ha appena svelato due nuovi aggiornamenti che introducono i tool “Suggerimenti” e “Video Gifts”.

La grande novità è proprio “Video Gifts”. Il nuovo tool, infatti, permette ai content creators di monetizzare non più solo grazie alle visualizzazioni ai propri video e alle sponsorizzazioni, ma anche attraverso le "mance" della loro community. “Da quelli che realizzano video TikTok ‘solo per divertimento’ a quelli che si impegnano costantemente, sappiamo che i creatori di contenuti hanno obiettivi, motivazioni e aspettative diversi”, ha spiegato la società di social media in un post sul suo blog ufficiale. Quindi, in quest’ottica, il social sta espandendo il proprio equipaggiamento per consentire “alla community di TikTok di premiare i propri creatori preferiti”.

TikTok ha chiarito la situazione spiegando che i destinatari ricevono il 100% del valore, al netto di una possibile commissione di elaborazione, con Stripe che gestisce le transazioni di pagamento. I criteri di idoneità per i creator sono un minimo di 100mila follower e un account TikTok in regola con le linee guida della community. Non sono invece considerati idonei, ad esempio, gli account aziendali. Devono inoltre avere almeno 18 anni e, per ora, il servizio è disponibile solo per i "creatori" che si trovano negli Stati Uniti.