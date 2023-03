TikTok, verso un’alleanza Silicon Valley-Congresso contro la Cina?

La Silicon Valley e il Congresso fanno squadra contro la presenza della Cina sull’industria tecnologica americana. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, un gruppo di manager della Silicon Valley e un gruppo di legislatori si incontreranno mercoledì, alla vigilia dell’attesa audizione a Capitol Hill dell’amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew.

L’appuntamento – spiega Ansa – fra i manager e i legislatori è a cena: l’obiettivo della Silicon Valley è preparare il Congresso all’audizione, che cade mentre molti governi occidentali hanno deciso di vietare la popolare app sui dispositivi elettronici governativi. Del resto l'irresistibile ascesa di TikTok, da applicazione di nicchia per la condivisione di video a colosso globale dei social media, ha comportato numerosi controlli, in particolare per i suoi legami con la Cina. Gli Stati Uniti stanno ora cercando di costringere la società madre cinese ByteDance a vendere la sua preziosa risorsa.