Tim e Olivetti accelerano sui servizi per la ripartenza delle imprese

Tim e Olivetti, soluzioni tecnologiche per la ripartenza delle imprese italiane

Per supportare le imprese italiane nella ripresa delle attività produttive e commerciali in sicurezza, il Gruppo Tim ha reso noto di aver implementato soluzioni tecnologiche avanzate.

In particolare, Tim e Olivetti offrono un portafoglio di servizi che uniscono gli asset infrastrutturali e delle competenze nel cloud e nell’ICT di Tim all’expertise di Olivetti negli ambiti dell’IoT e dei Big Data Analytics.

Tra i servizi disponibili, soluzioni per il controllo degli accessi tramite l’utilizzo di termoscanner e termocamere (in grado di misurare la temperatura corporea fino a 60 persone contemporaneamente e di verificare la corretta adozione dei dispositivi di protezione individuali), sistemi integrati per eliminare le code e gestire il numero massimo degli accessi ai punti vendita ottimizzando le prenotazioni online, soluzioni per gestire il rispetto della distanza di sicurezza tra i lavoratori tramite dispositivi wearable, in grado di registrare i contatti e trasmettere i dati alla piattaforma in cloud, servizi di videosorveglianza in cloud dotati di funzionalità evolute di Artificial Intelligence e applicativi per il conteggio delle presenze indoor contemporanee.

Grande attenzione è dedicata anche al mondo retail e della ristorazione con applicazioni per l’acquisizione e la gestione degli ordini in modalità delivery e take away. Per il lavoro da remoto, Tim offre soluzioni che utilizzano tecnologie di realtà aumentata e smart glasses connessi per il supporto in tempo reale al personale impegnato sul campo in interventi di manutenzione e assistenza tecnica e pacchetti per la connettività ultrabroadband fissa, mobile e Fwa e di soluzioni avanzate di collaboration come G Suite TIM Edition, oltre a un’ampia scelta di servizi per offrire livelli elevati di sicurezza informatica, protezione dei dati e continuità del business anche a chi lavora da casa.