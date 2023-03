Tombolini nominato nuovo Ceo di Fremantle Italia

Fremantle Italia, Marco Tombolini nominato nuovo Ceo

Fremantle annuncia oggi un nuovo assetto aziendale con la promozione di Marco Tombolini a Ceo di Fremantle Italia. Il top manager prenderà in mano il timone di tutte le aree e funzioni dell'azienda e il management di prima linea di Fremantle Italia riporterà direttamente a lui.

“Conosco Marco da molti anni e ne ho sempre stimato il grande talento, la sua visione e capacità di fare squadra - ha detto Andrea Scrosati, Group Coo, Ceo Continental Europe. “Sono certo che grazie alla sua leadership e al supporto che riceverà da Jaime, Fremantle Italia continuerà a crescere, realizzando show sempre più innovativi e capaci di coinvolgere ed emozionare. L’Italia è uno dei Paesi più importanti per il nostro gruppo, per la straordinaria creatività espressa dai suoi talenti, accanto all’eccellente professionalità e capacità di realizzazione. La nomina di Marco conferma la nostra volontà di continuare a investire in questo mercato, creando nuovi posti di lavoro e sostenendo la crescita dell’industria culturale del Paese”.

“È un privilegio poter contare su Marco alla guida di Fremantle Italia. Ha dimostrato talento e visione e sono certo che con la sua leadership l'azienda raggiungerà traguardi ancora più ambiziosi", ha dichiarato Jaime Ordanza, Ceo Southern Europe.

“È una fortuna far parte di un team come quello di Fremantle - ha affermato Tombolini - nelle cui ambizioni mi rispecchio pienamente. Sono felice e onorato di lavorare con compagni e compagne di lavoro appassionati e competenti, con l’obiettivo di far crescere sempre di più l’azienda in Italia”.

Chi è Marco Tombolini

Marco Tombolini, milanese, è stato Cco di Endemol fino al 2009; nel 2010 ha assunto la carica di Managing Director di Sony Spagna. Successivamente è stato Managing Director di Toro Media e Talpa Italia.

Nel 2018 è entrato a Fremantle assumendo prima la direzione della divisione Wavy e poi quella di Chief Strategy Officer. Da maggio 2022 è diventato co-Ceo di Fremantle Italia con Gabriele Immirzi, ora diventato co-Ceo con Lorenzo Mieli di The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle.